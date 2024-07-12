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Mustafa Yiğit Zeren kimdir? Türkiye Petrolleri'nin yeni sahibi Mustafa Yiğit Zeren kaç yaşında ve nereli?

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Mustafa Yiğit Zeren kimdir? Son dönemlerde ekonomi ve iş dünyasında adından sıkça söz ettiren Mustafa Yiğit Zeren, Türkiye Petrolleri'nin yeni sahibi olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki, Mustafa Yiğit Zeren kimdir, kaç yaşında ve nereli? sizler için araştırdık.

Mustafa Yiğit Zeren kimdir, kaç yaşında? Geçtiğimiz aylarda Altınbaş Petrolü bünyesine katan Zeren Group, Türkiye'nin önde gelen akaryakıt şirketlerindendir. Yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt şirketinin sahipleri merak ediliyor. Zeren Group'un sahiplerinden Mustafa Yiğit Zeren kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, detaylar…

MUSTAFA YİĞİT ZEREN KİMDİR?

Mustafa Yiğit Zeren, Zeren Group'un sahibi ve CEO'sudur. 22 Ekim 1991 tarihinde Mersin'de doğmuş olan Zeren, eğitim hayatına Mersin'de başlamış ve lise eğitimini Mersin Fen Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul'daki Sabancı Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümü'nde başarıyla tamamlayan Zeren, daha sonra ekonomi alanında yüksek lisansını dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan The London School of Economics'te tamamlamıştır.

İngiltere'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yaparak iş hayatına adım atan Zeren, 2015 yılında Türkiye'ye dönerek babası Rıdvan Zeren'in kurduğu Zeren MM'e katılmıştır. Uluslararası mali müşavirlik ruhsatı olan ACCA'ya sahip olan Zeren, Türkiye'deki görevini Zeren MM Türkiye'de Yönetici Ortak olarak sürdürmektedir ve aynı zamanda İngiltere'deki deneyimlerini Zeren MM UK'te kullanmaktadır.

Mustafa Yiğit Zeren kimdir? Türkiye Petrolleri'nin yeni sahibi Mustafa Yiğit Zeren kaç yaşında ve nereli?Mustafa Yiğit Zeren

Zeren, Zeren Group'ta 2018 yılına kadar Baş Finans Müdürü (CFO) olarak görev yaptıktan sonra, 2018'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) olarak liderlik etmektedir. Zeren Group, Türkiye, İngiltere ve Karadağ başta olmak üzere dünya genelinde birçok önemli projeyi başarıyla yürütmektedir.

2019 yılında Türkiye Marka Ödülleri tarafından "Yılın CEO'su" seçilen Zeren, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermektedir ve TÜSİAD, DEİK, TABA Am-Cham gibi önemli kurumlar ve sivil toplum örgütlerinde aktif rol almaktadır.

İngilizce ve İspanyolcayı akıcı düzeyde konuşan Zeren, orta düzeyde Rusça biliyor. Zeren, aynı zamanda spor ve kişisel gelişim konularına ilgi duymakta ve profesyonel tenis lisansına sahiptir. Mustafa Yiğit Zeren, iş hayatında ve toplumda pozitif bir etki yaratmayı hedeflemektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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