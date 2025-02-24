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Montella kızı var mı? Montella evli mi, çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

Montella kızı var mı? Montella evli mi, çocuğu var mı, kaç çocuğu var?
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Ünlü futbol antrenörü Vincenzo Montella, yetenekli futbolcu Kenan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Montella, 'Kenan o kadar büyük bir yetenek ki... Sadece yüzü değil, ruhu da çok temiz bir çocuk. Kızımla evlensin isterdim.' dedi. Ancak Montella'nın evli olup olmadığı, çocuğu olup olmadığı veya kaç çocuğu olduğu hakkında bilgi verilmedi.

Vincenzo Montella: "Kenan o kadar büyük bir yetenek ki… Sadece yüzü değil, ruhu da çok temiz bir çocuk. Kızımla evlensin isterdim." dedi. Peki, Montella kızı var mı? Montella evli mi,çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

MONTELLA KIZI VAR MI?

Montella'nın Çocukları: Alessio Montella, Maddalena Montella

Vincenzo Montella 2010 yılında Rachele Di Fiore ile dünya evine girmiştir. Çiftin evlilikleri günümüzde de devam etmektedir. Vincenzo Montella ve Rachele Di Fiore çiftinin Alessio Montella ve Maddalena Montella adlarında iki çocuğu bulunmaktadır.

Montella kızı var mı? Montella evli mi, çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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