Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Milka markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Milka İsrail malı mı? Milka hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Milka İsrail malı mı? Milka hangi ülkenin, kimin markası?

Milka İsrail malı mı? Milka hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Milka İsrail malı mı? Milka hangi ülkenin, kimin markası?

MİLKA HANGİ ÜLKENİN MALI?

Milka, Kraft Foods şirketine bağlı olup dünyada en çok satan sütlü çikolataların üreticisidir. 1901 yılında Neuchâtel, İsviçre'de çikolata üreticisi Philippe Suchard tarafından üretimine başlanmıştır. 1990-2012 yılları arasında Kraft Foods Inc., 2012 yılından şimdiye kadar Mondelez International markasıdır.