Midtjylland Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maç, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın sahasında oynanacak ve TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, 7. hafta sonunda 9 puanla 23. sırada yer alıyor ve galip gelmesi halinde puanını 12'ye çıkararak üst tura yükselecek. Peki, Midtjylland Fenerbahçe hangi kanalda?

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nde gruptaki son mücadelesine çıkan Fenerbahçe, 7. hafta sonunda 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, galip gelmeleri halinde puanını 12'ye çıkararak üst tura yükselecek. Mücadele TRT Spor ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde topladığı 9 puanla 23. sırada bulunuyor. Galibiyet durumunda 12 puanla rakibini geride bırakacak olan sarı-lacivertli ekip, diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre birkaç basamak yükselme şansı elde edebilir.

GALATASARAY İLE EŞLEŞME SENARYOSU

Avrupa Ligi'nde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşma ihtimali de taraftarların gündeminde. Eğer Fenerbahçe 24., Galatasaray ise 9. sırada yer alırsa iki ekip bir sonraki turda rakip olacak. Bu senaryo, Galatasaray'ın 10., Fenerbahçe'nin ise 23. sırada tamamlaması halinde de gerçekleşebilir.