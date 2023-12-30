Metrobüs, otobüs, metro 1 Ocak'ta ücretsiz mi? Toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi, hangileri ücretsiz? Sorusu netlik kazandı. Böylece yılbaşında ücretsiz olan toplu taşıma araçları belli oldu. Peki, Metrobüs, otobüs, metro 1 Ocak'ta ücretsiz mi? Toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?
Metrobüs, otobüs, metro'nun yılbaşında ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağına dair araştırmalar Toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi, hangileri ücretsiz? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Yeni yıla sayılı günler kala 1 Ocak'ta toplu taşım araçlarının ücretsiz olmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Metrobüs, otobüs, metro 1 Ocak'ta ücretsiz mi? Toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?
METROBÜS, OTOBÜS, METRO 1 OCAK'TA ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılın ilk gününde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI 2024?
1 Ocak'ta resmi tatildir. Bundan dolayı okullar tatil olacak. Ayrıca bu durumda, kamu ve özel kurumlar, bankalar, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Bankalar da dahil olmak üzere pek çok resmi kurum 1 Ocak tarihinde kapalı olacak. Bankacılık işlemleri, ATM'ler ve internet şubeleri dışında yapılamayacak.