Metrobüs, otobüs, metro'nun yılbaşında ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağına dair araştırmalar Toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi, hangileri ücretsiz? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Yeni yıla sayılı günler kala 1 Ocak'ta toplu taşım araçlarının ücretsiz olmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Metrobüs, otobüs, metro 1 Ocak'ta ücretsiz mi? Toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

METROBÜS, OTOBÜS, METRO 1 OCAK'TA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılın ilk gününde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI 2024?

1 Ocak'ta resmi tatildir. Bundan dolayı okullar tatil olacak. Ayrıca bu durumda, kamu ve özel kurumlar, bankalar, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Bankalar da dahil olmak üzere pek çok resmi kurum 1 Ocak tarihinde kapalı olacak. Bankacılık işlemleri, ATM'ler ve internet şubeleri dışında yapılamayacak.