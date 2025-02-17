Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Özil'in sözleri sonrası Mesut Özil – İsmail Kartal olayı nedir, Mesut Özil, İsmail Kartal'a ne dedi, merak edildi. Mesut Özil – İsmail Kartal olayı nedir? Mesut Özil, İsmail Kartal'a ne dedi?

MESUT ÖZİL – İSMAİL KARTAL OLAYI NEDİR?

Tecrübeli futbolcu Vav TV'de yayınlanan programda Fenerbahçe ve İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.

Özil, "Beni saygısızlık yaptı, hakaret etti diye gösterdiler ama gerçeği konuşmak gerekirse haksızlığa uğrayan bendim! Bugüne kadar sustum, bazı şeyleri şimdi de açıklamayacağım çünkü büyük kavgalar olur." dedi. Özil, "Benimle ilgili konuşup, kendileri hiçbir şey yapmamış gibi duranlar var. Beni sinirlendirmesinler! İsmail Kartal'la da görüşeceğiz. Orada çok büyük oyunlar döndü!" ifadelerini sözlerine devam etti.

DERBİ TAHMİNİNDE BULUNDU

Mesut Özil derbi ile ilgili olarak "Fenerbahçe 3-1 kazanır." açıklamasını yaptı.