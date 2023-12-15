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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar?

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Merkez Bankası'nın enflasyon ve dolar beklentisi merakla bekleniyor. Vatandaşlar tarafından Merkez Bankası'nın açıklayacağı rakam araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? İşte detaylar...

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı. Banka, ekonomideki dalgalanmalar ve küresel piyasaların durumu göz önünde bulundurularak yeni tahminlerini belirledi. Bu veriler, ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Peki, Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 43,94'ten yüzde 41,23'e geriledi.

MERKEZ BANKASI DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL'ye düştü. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 39,62 TL'den 39,46 TL'ye indi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 oldu.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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