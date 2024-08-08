Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumu için basın toplantısında yer aldı. Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yılları için yıl sonu enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadıklarını belirtti. Bu çerçevede, TCMB bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korumuş oldu. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ne dedi?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI MI?

Ana gruplar arasında kira enflasyonu hâlâ yüksek seyrediyor. Yıllık kira enflasyonunda azalma eğilimi görülüyor. Temel mal grubunda sınırlı fiyat artışları gerçekleşti, hatta fiyat düşüşleri gördük. Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması kritik önemde. Tüketicilerin enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarına göre yüksek. Manşet enflasyondaki düşüş ile birlikte tüm sektör beklentileri gerileyecek.

Önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında işlemlere başlayarak likidite fazlasını sterilize edeceğiz. Mevduat faizlerinde enflasyon ve kur beklentileri de belirleyici oluyor. Mevduat faizleri TL'ye geçişi sağlayacak seviyede kalacak. Yabancı kredi sınırlamasının etkisi ile büyüme yavaşladı. TL mevduatların payı yıl sonu hedefini aştı.

MERKEZ BAKNASI BAŞKANI FATİH KARAHAN NE DEDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklamada, 'Sermaye girişleri jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık gösterebilir. 2024 gıda enflasyonu tahmini yüzde 35,5'te sabit kaldı. 2024-2025 ve 2026 tahminlerinde değişime gitmedik. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'de kaldı. 2025 yıl sonu tahmini yüzde 14, 2026 yıl sonu tahmini yüzde 9 olarak korundu. Enflasyon yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyecek. Sıkı duruş fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek." ifadelerini kullandı.