Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklandı mı?

2024 yıl sonunda dolar ne olur? Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklamasının ardından, TCMB yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu dolar tahmini! Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

MERKEZ BANKASI YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ NEDİR?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken, bu anket döneminde yüzde 27,07 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,33 ve yüzde 18,47 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,37 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 46,80 olasılıkla yüzde 26,00 - 28,99 aralığında, yüzde 15,62 olasılıkla ise yüzde 29,00 - 31,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,70'inin beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 26,00 - 28,99 aralığında, yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 29,00 - 31,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,49 olasılıkla yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 43,62 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 23,84 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 19,30'unun beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 42,11'inin beklentilerinin yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 26,32'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında olduğu gözlendi.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİLERİ NEDİR?

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,59 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,51 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ NE KADAR?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, bu anket döneminde 35,30 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, bu anket döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.