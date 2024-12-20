Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni 69 katılımcının yanıtlarıyla yayımladı. 2024 yıl sonu dolar kaç TL olur? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi, bir önceki ankette 35,72 TL olarak belirtilirken, bu ankette 35,30 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise önceki ankette 42,75 TL iken, bu ankette 43,23 TL'ye yükseldi.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, önceki ankette %44,81 iken bu ankette %45,28'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki ankette %27,20 olarak kaydedilirken, bu ankette %27,07'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki ankette %18,33 iken bu ankette %18,47'ye çıktı.