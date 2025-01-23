MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI! Merkez Bankası faiz kararı sonrası ev fiyatları düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 toplantısında faiz oranlarına ilişkin yeni kararını açıklayacak. Bu kararın, özellikle konut kredisi faiz oranlarını ve dolaylı olarak ev fiyatlarını nasıl etkileyeceği sorusu gündeme geliyor. Merkez Bankası kararı faiz indirim olacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ev fiyatları düşecek mi? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz oranlarına yönelik karar, resmi açıklamayla duyurulacak. Karar metninin genellikle saat 14.00'te yayımlandığı biliniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI EV FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.