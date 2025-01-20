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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Ocak ayı içerisinde Merkez Bankası tarafından faiz kararı ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomik gündemin en çok merak edilen konularından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ilişkin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek ve faiz oranlarına yönelik kritik kararını duyuracak. Ocak ayı faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki,2025 Ocak TCMB faiz kararı hangi gün belli olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılın ilk faiz kararı toplantısı 23 Ocak'ta gerçekleştirecek. PPK toplantısına Fatih Karahan başkanlık edecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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