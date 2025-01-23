MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarına yönelik kararını açıklıyor. Bu karar, piyasaları ve tüketicileri doğrudan etkiliyor. Ocak 2025 için alınacak Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi çevreleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz oranlarına yönelik karar, resmi açıklamayla duyurulacak. Karar metninin genellikle saat 14.00'te yayımlandığı biliniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.