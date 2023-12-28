Merkez Bankası döviz ve altın rezervi ne kadar oldu?

Merkez Bankası döviz ve altın rezervi ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. TCMB güncel veriler ile rezerv rakamları paylaşıldı. İşte Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervi!

MERKEZ BANKASI DÖVİZ VE ALTIN REZERVŞ NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 47 milyar dolar artarak 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Böylece toplam rezervler üst üste dördüncü haftada tarihi zirvesini yeniledi.

MERKEZ BANKASI BRÜT DÖVİZ REZERVİ NE KADAR OLDU?

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVİ NE KADAR OLDU?

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVİ NE KADAR OLDU?

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.