Merkez Bankası 2024 ve 2025 Enflasyon Tahmini! TCMB yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç?

Tcmb yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu ve 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası 2024 ve 2025 Enflasyon Tahmini! Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu için enflasyon tahminini açıkladı. Karahan 2024 yılı sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 36 olarak duyurdu. Böylece beklenti değişmemiş oldu. Karahan'ın açıklamasında 2025 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 14 olarak belirtildi.

"MAYIS SONRASINDA DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"

Karahan, konuşmasında dezenflasyon dönemine işaret ederek "Enflasyonun tepe noktasını göreceği mayıs sonuna kadar ocak ayında olduğu gibi bazı geçici etkiler görülecek. Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda dezenflasyon dönemine gireceğiz. Sıkılık düzeyi ve elimizdeki araçlar TL mevduata geçişin bu şekilde devamını sağlayacaktır." dedi.

Karahan, enflasyonda tek haneli rakamlar içinse 2026 yılını işaret ederek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise "yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması" vurgusu yaptı.