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Mazda logosu mu değişti, yeni Mazda logosu ne?

Mazda logosu mu değişti, yeni Mazda logosu ne?
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Japon ekonomi gazetesi Nikkei'nin haberine göre Mazda, 28 yıl sonra ilk kez yeni bir logo ile markasını yenileme kararı aldı. Mazda'nın yeni amblemi, 105. kuruluş yıldönümü olan 30 Ocak'ta duyurması bekleniyor. Mazda logosu mu değişti?

Geçen yıl itibariyle Türkiye pazarından çekilen Japon otomobil üreticisi Mazda, 28 yılın ardından ambleminde değişikliğe gideceğini duyurdu. 30 Ocak'ta 105'inci yaşını kutlayacak Mazda'nın yeni logosunu da bu tarihte duyurması bekleniyor. Yeni Mazda logosu ne?

MAZDA LOGOSU MU DEĞİŞTİ?

Japon ekonomi gazetesi Nikkei, 105 yıllık otomobil markası Mazda'nın 28 yılın ardından 30 Ocak'ta yeni logosunu duyurmaya hazırlandığını yazdı.

Marka tarafından yapılmış resmî bir açıklama olmadığı için yeni logonun ne zaman kullanılmaya başlayacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Japon sektör kaynakları, yeni logonun ilk aşamada elektrikli otomobillerde kullanılmaya başlayabileceğini söylüyorlar.

Yeni logo tasarımı, Japonya'da yapılan bir tescil başvurusunda ortaya çıktı. Tasarım büyük bir değişiklik olmamakla birlikte, kanatlı 'M' sembolünü koruyor. Ancak, dış halka daha dairesel ve kanatlar daha köşeli hale getirilmiş. Şirket, yeni tasarımın nerede kullanılacağını henüz açıklamadı, ancak bu değişikliğin küresel bir yeniden markalaşmanın parçası olacağı düşünülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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