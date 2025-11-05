Mastercard ve Ripple XRPL ile kart ödemeleri için ortaklık kurdu

Ödeme devi Mastercard, kripto para borsası Gemini ve Blockchain şirketi Ripple ile birlikte XRPL üzerinde RLUSD stablecoin kullanarak geleneksel kart işlemlerini sonuçlandırmayı hedefleyen bir iş birliği başlattı. Taraflar, bu uygulamanın gerçekleşmesi durumunda düzenlenmiş bir ABD bankasının geleneksel kart işlemlerini halka açık bir Blockchain üzerinde düzenlenmiş stablecoin ile sonuçlandıran ilk iş birliklerinden biri olacağını açıkladı.

Kripto Platformları İşlem Gelirlerini Artırmayı Hedefliyor

Birçok kripto platformu, günlük alışverişler için banka ve kredi kartları sunarak işlem gelirlerini artırmayı ve yeni müşteriler kazanmayı amaçlıyor. XRPL olarak bilinen XRP Ledger, ödeme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan açık kaynaklı bir blockchain ağıdır ve Ripple bu ağın başlıca destekçisi konumundadır.

Geçen ay Gemini, her satın alma işleminde yüzde 4'e kadar SOL token ödülü sunan kredi kartının Solana versiyonunu da piyasaya sürdü. Gemini Finans Direktörü Dan Chen, Gemini Kredi Kartı ile dijital varlıkların günlük harcamalara entegrasyonunu ileriye taşıdıklarını belirtti.

Gemini'nin kredi kartının ihraççısı olan WebBank, Çarşamba günü açıklanan RLUSD tabanlı ödeme girişiminin de bir parçası olarak yer alıyor.

Mastercard'ın dijital varlık alanında faaliyet gösteren şirketler ve teknoloji sağlayıcıları arasındaki bağlantıları büyümeye devam ediyor. Haziran ayında şirket, tüketicilerin güvenli fiat-kripto dönüşümü yoluyla doğrudan Blockchain üzerinden kripto satın almasını sağlamak için Chainlink ile ortaklık kurmuştu.

Ek olarak dijital kimlik çözümleri sağlayıcısı Humanity Protocol, Mastercard ile çalışma anlaşması yaptığını açıkladı. İş birliği kapsamında kullanıcılar, Humanity Protocol üzerinden açık finans teknolojisinden yararlanarak kredi, kredi ve gerçek dünya finansal hizmetlerine erişebilecek.