Mart ayı kira artış oranı açıklandı? Mart ayı kira artış oranı 2025 ne oldu?

Mart 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, uygulanacak kira artış oranını merak ediyor. Kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı 2025 ne olacak?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 artış gösterdi.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

Ocak 2025 enflasyon verilerine göre, Şubat 2025'te uygulanacak kira artış oranı %56,35 olarak belirlenmişti. Bu oran, 12 aylık TÜFE ortalamalarına göre hesaplanmıştır.

Konut kiraları için yapılacak zam oranı, kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Ev sahipleri, bu orana eşit veya daha düşük bir oranda zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin, Mart ayında yapılacak bir kira artışı için Şubat ayı TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınır.