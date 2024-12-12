Malmö- Galatasaray maçı, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki kaderi belirleyebilecek öneme sahip. Taraftarların ilgisi yüksek olduğu bu karşılaşma, futbol dünyasının gündeminde. Peki, Malmö- Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bu zorlu mücadele, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki performansını ortaya koyacak. Özellikle deplasmandaki bu önemli karşılaşma, hem takımın hem de taraftarların dikkatle takip ettiği bir mücadele olarak öne çıkıyor. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

MALMÖ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

MALMÖ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.