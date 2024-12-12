Malmö Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Malmö Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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MALMÖ GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Malmö Galatasaray maçı 2-1'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Malmö Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Malmö Galatasaray maçı saat 20.45'te başlayacak.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Malmö Galatasaray maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Malmö Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Malmö Galatasaray maçı Malmö'da, Eleda Stadyumu'nda oynanacak.