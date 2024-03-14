Mahkeme, Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto olduğu iddiası yönündeki kararını verdi

Birleşik Krallık'taki bir mahkeme, kripto para dünyasının en büyük gizemlerinden birine dair önemli bir karara imza attı. Mahkemenin kararıyla birlikte uzun bir süredir merak edilen soruya yanıt bulunmuş oldu.

Bitcoin'in Gizemli Oluşturucusu Kimliği Üzerine Yürütülen Davada Çarpıcı Karar

Birleşik Krallık'ta gerçekleşen bir mahkeme duruşmasında, Craig Wright'ın kendisini Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto olarak tanımlaması reddedildi. İngiltere Adalet Sistemi, Wright'ın Bitcoin whitepaper'ını yazan kişi olmadığı yönünde karar kıldı. Bu karar, kripto para sektöründeki uzun süredir devam eden bir tartışmayı sonlandırmış oldu.

Dava, Crypto Open Patent Alliance (COPA) tarafından Nisan 2021'de açıldı. COPA, Wright'ın Bitcoin whitepaper'ı ve ilgili veri tabanı üzerindeki telif hakkı iddialarını engellemeyi hedefliyordu. Uzun süredir devam eden mahkeme süreci boyunca sunulan kanıtlar "ezici" bulundu ve Yargıç James Mellor tarafından değerlendirildi.

Davada, Bitcoin'in ilk dönemlerinde önemli katkılarda bulunan ve sistemin iş kanıtı (PoW) mutabakat mekanizmasının öncülerinden olan Adam Back ve Bitcoin'e ilk katkı sağlayan Martti Malmi gibi tanınmış isimler tanık olarak ifade verdi. Her ikisi de Wright'ın Satoshi Nakamoto olduğuna dair iddiaları reddetti.

Bu karar, Bitcoin ve genel olarak kripto para dünyasında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. COPA'nın başlattığı hukuki süreç, Bitcoin'in yaratıcısının kimliği etrafındaki belirsizliğe rağmen, bu tür telif hakkı iddialarının önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.