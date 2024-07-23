Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Lugano ile karşılaşıyor. Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç merak ediliyor. Lugano Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Lugano Fenerbahçe maçı 4-3'lük Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Lugano Fenerbahçe maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Lugano Fenerbahçe maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart Aile Spor Paketi kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugano Fenerbahçe maçı saat 21.30'da başlayacak.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lugano Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30'da oynanacak.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lugano Fenerbahçe maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lugano Fenerbahçe maçı Lugano'da, Stadio di Cornaredo Stadyumu'nda oynanacak.