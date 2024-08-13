Ludogorets Karabağ ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir?

Ludogorets Karabağ maçı hangi kanalda? Ludogorets Karabağmaçına saatler kaldı. Maç öncesi Ludogorets Karabağ maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ludogorets Karabağ maçını hangi kanal veriyor? İşte Ludogorets Karabağ maçı yayın bilgisi haberimizde!

LUDOGORETS KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ludogorets Karabağ maçı CBC Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Ludogorets Karabağ maçını CBC Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için CBC Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. CBC Sports kullanıcıları bu akşamki Ludogorets Karabağ maçını şifresiz izleyebilecekler.

LUDOGORETS KARABAĞMAÇI SAAT KAÇTA?

Ludogorets Karabağ maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç CBC Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

LUDOGORETS KARABAĞİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ludogorets Karabağ maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

LUDOGORETS KARABAĞMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ludogorets Karabağ maçı, Razgrad'da, Huvepharma Arena Stadyumu'nda oynanacak.