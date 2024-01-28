28 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Liverpool - Norwich City maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Liverpool - Norwich City CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Liverpool - Norwich City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Norwich City maçı nereden izlenir?

LİVERPOOL - NORWİCH CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

28 Ocak 2024 tarihinde Liverpool ile Norwich City arasındaki İngiltere FA Cup maçı, Türkiye saatiyle 17:30'da başlayacak. Bu karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Tivibu platformu veya Tivibu Spor 2 kanalını kullanarak maçı izleyebilirler. Mücadele, Liverpool'un ev sahibi olduğu Anfield Stadyumu'nda gerçekleşecek.