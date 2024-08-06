Lille Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lille Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Lille Fenerbahçe maçı kaç kaç? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Lille ile karşılaşıyor. Lille Fenerbahçe maçı kaç kaç merak ediliyor. Lille Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Lille Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Lille Fenerbahçe maçı 1-0'lık Lille üstünlüğü ile devam ediyor.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Lille Fenerbahçe maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Lille Fenerbahçe maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille Fenerbahçe maçı saat 21.30'da başlayacak.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lille Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30'da oynanacak.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Fenerbahçe maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille Fenerbahçe maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.