Lille Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Borussia Dortmund golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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LİLLE BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ?

Lille Borussia Dortmund maçı 2-1'lik Borussia Dortmund üstünlüğüyle sona erdi.

LİLLE BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

Lille Borussia Dortmund maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİLLE BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başlayacak.

LİLLE BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille Borussia Dortmund maçı Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.