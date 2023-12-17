Lazio - Inter maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman?

17 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Lazio - Inter maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Lazio - Inter CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Lazio- Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio- Inter maçı ne zaman?

LAZİO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lazio ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, 17 Aralık Pazar günü oynanacak. Saat 22:45'te başlayacak olan bu müsabaka, Roma'daki Roma Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için çeşitli kanal seçenekleri bulunmaktadır.

S Sport Plus kanalı, numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport 2 ise Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.