Las Palmas ile Real Madrid arasında oynanacak futbol maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar için güncel bilgiler ve yayın akışını takip etmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler!

LAS PALMAS- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

İspanya'nın Las Palmas de Gran Canaria kentindeki Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak Las Palmas- Real Madrid maçı 29 Ağustos Perşembe günü (bugün) oynanacak.

LAS PALMAS- REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Las Palmas- Real Madrid maçı Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

LAS PALMAS- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Las Palmas- Real Madrid maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAS PALMAS- REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid Muhtemel 11: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Güler, Vinicius, Mbappe

Las Palmas Muhtemel 11: Cillessen, Park, Suarez, Marmol, A. Munoz, J. Munoz, Rodriguez, Mata, Moleiro, Sandro, McBurnie