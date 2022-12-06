KYK Burs sonuçları açıklandı mı? KYK Burs ne zaman açıklanacak?

GSB tarafından öğrencilere verilen KYK burs ve kredileri araştırılıyor. Eğitim ve öğretim yılının başladığı günden beri öğrenciler tarafından merakla beklenen KYK burs başvuruları 15 Kasım itibari ile başladı. KYK burs başvurusu yapan öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK Burs sonuçları açıklandı mı? KYK Burs ne zaman açıklanacak?