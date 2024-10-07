KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır?

2024- 2025 KYK burs başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Bu yıl KYK burs ve kredi başvurularının başlaması planlanan tarihler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurularla açıklanacak. Başvurular genellikle Ekim ayının ortalarında başlamakta ve online olarak, e-Devlet üzerinden yapılıyor. Öğrenciler, KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvuru ekranı e Devlet sistemi üzerinden açılacak.

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu, her yıl yazılı ve görsel medyada ilan edilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilir veya internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olmalıdır. Başvuru esnasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler istenmekte ve bu bilgiler, kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçeye göre uygun öğrencilere burs, diğer öğrencilere ise kredi verilmektedir.

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı.

KYK BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.