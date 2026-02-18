Haberler

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme sırasında POS ekranında görülen "işlem başarısız" gibi uyarıların yanıltıcı olabileceği belirtilirken uzmanlar, "Kredi kartınızı okuttuğunuzda ekranda bu uyarıları görüyorsanız ikinci kez denemeden önce durun. Banka bildirimlerini kontrol etmeden yapılan her işlem, çift ödeme riskini beraberinde getiriyor" uyarısında bulundu.

  • POS cihazı ekranında 'İşlem Başarısız', 'Tekrar Deneyin' veya 'Bağlantı Hatası' gibi mesajlar görüldüğünde işlem onaylanmadan durulmalıdır.
  • Kullanıcılar, ekran mesajı yanıltıcı görünüyorsa ödeme yapmadan önce bankanın bildirimlerini kontrol etmelidir.
  • Temassız ödeme sistemlerinde POS ekranındaki yanıltıcı uyarılar, dolandırıcılar tarafından ikinci bir işlem denemesi için kullanılabilir.

Kredi kartıyla ödeme yaparken POS cihazının ekranında beliren bazı uyarı mesajları, finans uzmanlarına göre dolandırıcılık girişiminin veya sistem kaynaklı hatanın işareti olabiliyor. Bu tür bir yazıyla karşılaşanların "ikinci kez denemeden önce durmaları" gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

EKRANDAKİ MESAJLAR RİSK İŞARETİ OLABİLİR

Uzmanlar, kart okutulduktan sonra POS ekranında "İşlem Başarısız", "Tekrar Deneyin" veya "Bağlantı Hatası" gibi ifadeler çıktığında işlemi onaylamadan durmanın önemine dikkat çekiyor. Bazı durumlarda işlem arka planda zaten onaylanmış olabileceği için, kullanıcıların aynı tutarı tekrar ödemeleri riskine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

UZMANLARIN ÖNERİLERİ

Finans güvenliği uzmanları, ekran mesajı yanıltıcı görünüyorsa ödeme yapmadan önce bankanın bildirimlerini kontrol etmeyi öneriyor. Böylece mükerrer ödeme ya da yetkisiz çekim riski azaltılabiliyor. Ayrıca kullanıcıların:

BU DETAYLARI SAKIN ATLAMAYIN

Ödeme onay bildirimlerini telefon veya bankacılık uygulaması üzerinden takip etmeleri, "Hata/Red Slipi" gibi belge talep etmeleri, gerekirse bankalarla itiraz sürecini başlatmaları gibi adımları dikkate almaları tavsiye ediliyor.

Temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte POS cihazı ekranındaki yanıltıcı uyarıların dolandırıcılar tarafından ikinci bir işlem denemesi için kullanılabileceğine işaret ediliyor. Kullanıcıların bu tür durumlarda temkinli davranması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Haberler.com
