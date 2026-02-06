Kraken Institutional, Bitwise ile ilk yönetilen kripto getiri stratejisini başlattı

Kraken Institutional, saklama ve alım satım hizmetlerinin ötesine geçerek kurumsal yatırımcılara yönetilen yatırım stratejileri sunmaya başladı. Şirket, bu kapsamda Bitwise Asset Management ile ortaklaşa geliştirdiği "Bitwise Custom Yield Strategy" adlı getiri odaklı bir stratejiyi uygun kurumsal müşterilerin kullanımına açtı. Yapılan açıklamaya göre portföy yönetimi Bitwise tarafından üstlenilirken Kraken saklama, işlem gerçekleştirme ve risk denetimi görevlerini yürütecek.

TEK PLATFORM, ÇOKLU STRATEJİ

Bu adım, Kraken Institutional'ın profesyonel olarak yönetilen kripto stratejilerini tek bir platform üzerinden sunma yolundaki ilk hamlesi niteliğinde. Şirket, kurumların farklı saklama kuruluşları, borsalar ve varlık yöneticileri arasında koordinasyon sağlama zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kraken Institutional Başkanı Gurpreet Oberoi, "Bu ürün, kurumların çeşitli kripto fırsatlarına güvenle erişmesi için ihtiyaç duyduğu altyapıyı oluştururken sunacağımız birçok stratejinin ilki." dedi. Şirket, zaman içinde yeni stratejiler ve farklı varlık yöneticilerini platforma eklemeyi planladığını da belirtti.

Kraken'den yapılan açıklamaya göre ilk strateji Bitcoin odaklı çalışıyor. Bu yöntemde, Bitcoin varlıklarına karşı alım opsiyonları satılarak getiri elde ediliyor. Strateji aynı zamanda fiyat düşüşlerine karşı kısmi bir tampon sunuyor. Opsiyon geliri, Bitcoin'in değer kaybetmesi durumunda kayıpların bir bölümünü telafi edebiliyor. Ancak sert yükselişlerde kazançlar sınırlı kalıyor.

Pek çok kurumsal yatırımcı hâlâ kripto varlıklarından düşük ya da sıfır getiri elde ediyor. Getiri stratejilerine erişim ise genellikle birden fazla hizmet sağlayıcıyla koordinasyon gerektiriyor. Kraken, geliştirdiği çerçeveyle Bitwise gibi dış yöneticilerin varlıklar Kraken'in saklaması altında kalırken strateji uygulayabilmesine olanak tanıyor.