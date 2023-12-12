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Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi

12 Aralık 2023 20:21 Güncelleme: 20:25 Abone Ol

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda son maçta Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti. Kopenhag U19, bu sonuçla puanını 13'e çıkararak grubu lider tamamladı. Galatasaray U19 ise 6 puanla grup üçüncüsü oldu.