Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda son maçta Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti. Kopenhag U19, bu sonuçla puanını 13'e çıkararak grubu lider tamamladı. Galatasaray U19 ise 6 puanla grup üçüncüsü oldu.
UEFA Gençlik Ligi A Grubu altıncı karşılaşmasında Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi.
FARK ATTILAR
Ev sahibi Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Hjalte Bidstrup, 34 ve 42. dakikada Queyrell Tchicamboud, 53. dakikada Amin Chiakha, 58. dakikada Hunor Nemeth ve 77. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.
GALATASARAY ÜÇÜNCÜ OLDU
Maçın galibi Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı. Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 takımı, grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.