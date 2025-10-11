Konstantin Galish kimdir, neden öldü? Kripto yatırımcısının intihar ettiği iddia ediliyor

Konstantin Galish neden öldü? Ukrayna kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Konstantin Galish, kamuoyunda bilinen adıyla Kostya Kudo, başkent Kiev'de hayatını kaybetti. Genç yatırımcının ölümü, küresel kripto para piyasasında yaşanan büyük çöküşün hemen ardından geldi.

KONSTANTİN GALİSH KİMDİR?

Konstantin Galish, Ukrayna'nın en tanınmış kripto para yatırımcılarından biri olarak biliniyordu. "Kostya Kudo" takma adıyla faaliyet gösteren Galish, Cryptology adlı yatırım şirketinin kurucu ortakları arasında yer alıyordu. Ülke genelinde kripto para alanında yaptığı büyük ölçekli yatırımlarla dikkat çeken isim, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal çevreler tarafından yakından tanınıyordu.

Galish'in yönettiği yatırım fonunun toplam büyüklüğünün 65 milyon dolar civarında olduğu bildirildi. Bu fonun yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmının Ukrayna Askerî İstihbarat Servisi'ne (GUR) ait olduğu, geri kalan kısmının ise Kiev merkezli bazı iş insanları ve kamu görevlilerine bağlı olduğu öne sürüldü. Yatırımcının ölümü, hem finans çevrelerinde hem de devlet kurumlarında büyük bir şaşkınlık yarattı.

KONSTANTİN GALİSH NEDEN ÖLDÜ?

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Konstantin Galish, Kiev'deki lüks aracında ölü bulundu. Olay, kripto para piyasasında yaşanan ani çöküşün ardından gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama kararı sonrası küresel kripto para piyasası sert şekilde sarsılmış, Bitcoin'in değeri 104 bin dolara kadar düşmüştü.

Piyasadaki bu çöküşün, Galish'in yönettiği fonun iflasına yol açtığı bildirildi. Yatırım fonunun çökmesiyle birlikte büyük miktarda zararın ortaya çıktığı, kaldıraçlı pozisyonlarda ciddi kayıplar yaşandığı ifade edildi. Kripto piyasasındaki bu sert dalgalanma, genç yatırımcının mali olarak büyük baskı altında kalmasına neden oldu.

KONSTANTİN GALİSH İNTİHAR MI ETTİ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kiev polisi, sabah saatlerinde aracında ölü bulunan 32 yaşındaki Konstantin Galish'in ölümünü araştırıyor. Olay yerinde Galish'e ait olduğu değerlendirilen bir ateşli silahın bulunması, intihar ihtimalini güçlendirdi. Ancak resmi makamlar soruşturmanın sürdüğünü ve henüz kesin bir sonuca varılmadığını açıkladı.

Galish'in ölüm haberi, Telegram'daki "KostyaKudo" adlı kanalda doğrulandı. Polis ekipleri, olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Galish'in ölümü, kripto dünyasında yaşanan büyük finansal çöküşün hemen ardından geldiği için farklı senaryoların da gündeme gelmesine neden oldu.