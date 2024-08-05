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Konkordato nedir, ne demek? Konkordato ilan etmek ne demek?

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Konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato nedir, ne anlama geliyor? Konkordato ne demek? Günümüz ekonomisi ile birçok firma ve şirketin yaşadığı durumlar arasına giren konkordato kavramı gündemde merak edilen konulardan biri. Peki konkordato nedir?

Konkordato nedir, ne demek? Konkordato kelimesi anlamı nedir? Konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato kelimesini gündemde sıkça duyuyoruz. Peki bu sıkça duyduğumuz konkordato kavramı ne anlama geliyor? Konkordato ilan edince ne olur? İşte tüm bu soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

KONKORDATO NEDİR?

İtalyanca "concordato" kelimesinden dilimize geçen konkordato, aslında "iflas anlaşması" anlamına gelir. Borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılarla hukuki bir şekilde anlaşarak borçlarını yapılandırması demektir. Bu anlaşma, borçlunun vadesi geldiği halde borçlarını ödeyememesi veya vadesinde ödeyememe riski taşıması durumunda alacaklıların indirim yapması ya da ek süre vererek borçluyu iflastan kurtarması amacıyla yapılan, iflası önlemek için verilen bir tavizdir.

KONKORDATO İLAN ETMEK NE DEMEK?

Konkordato, borçlarını ödeyemeyecek durumda olan ve mali yapısı kötüleşmiş firmaların borçlarını yeniden yapılandırarak toparlanma imkanı bulmaları için ilan edilir. Firma, alacaklıları ile borçlarını yeniden yapılandırarak anlaşmaya varır. Bu sayede hem firma borçlarını daha kolay ödeyebilir hem de alacaklılar alacaklarını tahsil etme olanağına sahip olur.

Konkordato nedir, ne demek? Konkordato ilan etmek ne demek?

Betül Cirit
Betül Cirit
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