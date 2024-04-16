KDV'ye zam mı geliyor? Kafelerde KDV'ye zam mı gelecek?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında zam yapmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın lokanta ve kafelerde vergi artışına ilişkin tebliği yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan tebliğ taslağına göre yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddede değişikliğe gidildi. Peki, KDV'ye zam mı geliyor? Kafelerde KDV'ye zam mı gelecek?

KDV'YE ZAM MI GELİYOR?

Karara göre yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak. Tebliğ taslağına ilişkin görüşler toplanacak. Son halinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen uygulamaya girecek.

KAFELERDE KDV'YE ZAM MI GELECEK?

Kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri, büfe dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkacak. Bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 20'ye çıkartılacak. Alkollü hizmet veren işletmelerde de KDV oranı yüzde 20'ye yükselecek.