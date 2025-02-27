Kasımpaşa Göztepe maçı CANLI nasıl izlenir? Kasımpaşa Göztepe maçı HD, donmadan, şifresiz nereden izlenir?

Futbol tutkunları, Kasımpaşa - Göztepe maçını canlı izlemek için şifresiz yayın ve HD kalitede izleme seçeneklerini araştırıyor. Maçın canlı yayın linki, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda olduğu gibi detaylar haberimizde!

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Kasımpaşa ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçı, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da başlayacaktır.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek ve A2 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe

Maç Saati: 16:00

Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Yayın Kanalı: A2 TV (Şifresiz Yayın)