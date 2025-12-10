Haberler

Karttan nakit avans çekenler yandı! Bankalar "yüksek risk işareti" olarak değerlendiriyor

Karttan nakit avans çekenler yandı! Bankalar 'yüksek risk işareti' olarak değerlendiriyor
Güncelleme:
Uzmanlar, kredi kartından nakit avans çekmenin kredi notunu hızla düşürdüğünü ve bunun ihtiyaç ile araç kredisi başvurularını doğrudan olumsuz etkilediğini belirtiyor. Artan yaşam maliyetleriyle kredi notu daha önemli hale gelirken, ödemelerin düzenli yapılması, kart limitinin düşük kullanılması ve kredi raporunun takip edilmesi puanı korumanın en etkili yöntemleri olarak öne çıkıyor.

  • Kredi kartından nakit avans çekmek, bankalar tarafından 'yüksek risk işareti' olarak değerlendiriliyor.
  • Kredi kartından nakit avans çekmek, kredi notunda ani ve sert bir düşüşe neden olabiliyor.
  • Kredi kartından nakit avans çekmek, araç kredisi, ihtiyaç kredisi ve bazı telefon hattı sözleşmelerini olumsuz etkileyebiliyor.

Yükselen giderler ve kart kullanımının artmasıyla birlikte kredi notu, vatandaşların finansal hayatında belirleyici bir konuma yerleşti. Finans danışmanlarına göre milyonlarca kişi, masum görünen bazı alışkanlıklar yüzünden kredi puanını farkında olmadan düşürüyor ve bu durum hem kredi taleplerinde hem de sözleşme süreçlerinde önemli engeller yaratıyor.

BANKALAR "YÜKSEK RİSK İŞARETİ" OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Uzmanlar, kredi kartından nakit avans çekmenin bankalar tarafından "yüksek risk işareti" olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Tüketicilerin çoğu bu işlemi zararsız zannetse de bankalar, nakit avansı kişinin nakit sıkıntısı yaşadığı yönünde bir gösterge olarak kabul ediyor. Bu nedenle kredi notunda ani ve sert bir düşüş görülebiliyor.

"BU DURUM ARAÇ VE İHTİYAÇ KREDİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Finans uzmanları, "Bu durum yalnızca kredi başvurularını değil; araç kredisi, ihtiyaç kredisi ve hatta bazı telefon hattı sözleşmelerini bile olumsuz etkileyebilir" diyerek uyarıda bulunuyor. Ayrıca birçok kişinin çektiği nakdi kısa sürede ödeyeceğini düşünmesine rağmen sistemin bu işlemi baştan cezalandırdığı ifade ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Kredi notunu korumak için belirli alışkanlıkların mutlaka uygulanması gerektiğini belirten uzmanlar; ödemelerin zamanında yapılmasını, kredi kartı limitinin tamamen kullanılmamasını ve eski hesapların kapatılmamasını öneriyor. Limitin yüzde 30'unun altında kalmanın güvenli kabul edildiği, kredi raporunun düzenli kontrol edilmesinin ise olası hataların önüne geçtiği belirtiliyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title