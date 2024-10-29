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KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük ile Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı canlı izlemek için hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor. Maçın şifresiz olup olmadığı da büyük bir merak konusu oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü turunda, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 3. Lig temsilcisi Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Vefa Stadı'nda oynanacak bu mücadele, futbolseverlere büyük bir heyecan vaat ediyor. Favori olarak sahaya çıkan Karagümrük, kadro kalitesiyle öne çıksa da, kupa maçlarının her zaman sürprizlere açık olması, alt ligden gelen Tokat Belediye Plevnespor için umutları canlı tutuyor. Peki, Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası )

KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevne Spor Ziraat Türkiye Kupası maçı bugün saat 15:00'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Tokat Belediye Plevnespor karşılaşması A Spor kanalından aşağıdaki link üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

A Spor, Türksat uydusu üzerinden yayın yapmaktadır. Uydu alıcınıza aşağıdaki frekans bilgilerini girerek A Spor'u izleyebilirsiniz

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

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