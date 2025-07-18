Kamu işçileri zam oranı belli oldu mu? 2025 Kamu işçisi maaş zammı ne olacak?

Hükümetin bugüne kadarki teklifleri beklentileri karşılamadığı için sendikalarla uzlaşı sağlanamamıştı. Bu nedenle, "Kamu işçileri zam oranı belli oldu mu?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları ve enerji kurumlarında çalışan yüz binlerce işçi için belirleyici nitelikteki zam oranı bugün netlik kazanacak. İşte detaylar ve sürecin geldiği son durum...

KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi olarak çalışanlar, yapılacak zamma gözünü dikti. Zam görüşmelerinde son dönemece girilirken, beklenen haber geldi.

KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplu İş Sözleşmesi sürecinde hükümet, kamu işçilerine yönelik zam tekliflerini daha önce iki kez açıklamıştı. İlk teklifte, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 oranında zam önerilmiş, bu teklif sendikalar tarafından yetersiz bulunmuştu.

Daha sonra yapılan ikinci teklifte ise, ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam önerilmişti. Ancak bu yeni teklif de Hak-İş ve Türk-İş gibi büyük işçi konfederasyonlarının beklentilerini karşılamadı. Sendikalar, ücret artışının enflasyon karşısında daha güçlü bir şekilde korunmasını talep etti.