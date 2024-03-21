Kamu bankaları emeklilere promosyon ödemesi yapacak mı? Promosyon ödemesi ne kadar olacak?

Kayseri'de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjdeli haberi paylaştı. Kamu bankaları emeklilere promosyon ödemesi yapacak mı? Promosyon ödemesi ne kadar olacak?

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.