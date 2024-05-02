Jack Dorsey'in Şirketi Block, Kripto Uyum Sorunlarıyla Karşı Karşıya

Jack Dorsey'in kurucu ortağı olduğu Block, kripto para birimi işlemleri nedeniyle federal inceleme altına alındı. Soruşturma, şirketin yetersiz denetimleri yaptırım altındaki ülkelerle potansiyel yasa dışı işlemlere yol açmış olabileceğine odaklanıyor.

Block Soruşturması Kripto Uygulamalarını Sorguluyor

Federal makamlar, Jack Dorsey tarafından kurulan Block şirketinin kripto para birimi operasyonlarını incelemeye aldı. Konuya aşina kişilere göre, şirketin yeterli denetim mekanizmalarına sahip olmaması sebebiyle yaptırım altındaki ülkelerle ve terör örgütleriyle ilişkili olabilecek kripto para işlemleri gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Block'un Square ve Cash App birimleri de dahil olmak üzere, şirketin genel olarak uyum süreçlerinde ciddi eksikliklerin bulunduğunu iddia ediyor. Konu hakkında açıklama yapan bir eski Block çalışanı, şirketin uyum süreçlerinin tamamen eksik olduğunu belirtirken, "binlerce" şüpheli işlemin ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) rapor edilmediğini ifade etti.

Eski çalışanlar, Block ve yaptırım uygulanan ülkeler arasında, özellikle Rusya ve İran ile geçen yıla kadar yapılan işlemleri gösteren 100 sayfadan fazla belgeyi medyaya sundular. Bu belgeler, Block'un kötüye kullanıldığını fark ettiği hizmetler aracılığıyla yaptırım uygulanan taraflarla işlem yapmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Block şirketi ise yaptığı açıklamada, uluslararası yaptırımları bilinçli olarak ihlal etmediğini savundu. Şirket, uyum hatalarıyla ilgili sorulara direkt yanıt vermekten kaçınırken, hukuk ekibinin ve dış danışmanlarının konu hakkında tavsiyelerde bulunduğunu ve tüm kullanıcılar üzerinde düzenli olarak yaptırım taraması yapıldığını belirtti.