İvan Bebek kimdir? İvan Bebek'e ne oldu?

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İVAN BEBEK KİMDİR?

Ivan Bebek 30 Mayıs 1977, Rijeka doğumlu, FIFA kokartlı Hırvat profesyonel futbol hakemidir.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarından 2007-08 sezonu'ndaki Lazio-Werder Bremen maçını ve 2008-09 sezonu'ndaki Bordeaux-CFR Cluj maçını yönetmiştir.

17 Mart 2016'da, 2015-16 UEFA Avrupa Ligi maçlarından SC Braga ile Fenerbahçe arasında Braga Belediye Stadyumu stadında oynanan maçı yöneten Bebek, Fenerbahçe takımına üç kırmızı kart ve sekiz sarı kart gösterek yoğun eleştiriler aldı. Maçın sonunda SC Braga 4-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Fenerbahçe takımı "bahis manipülasyonu" iddiasında bulunarak Ivan Bebek'in telefon trafiği ve mal varlıklarının araştırılması için UEFA'ya talepte bulundu. 12 Haziran 2016'da şikayeti değerlendiren UEFA Hakem Komitesi, elit hakem grubunda yer alan Bebek'ın sınıfını birinci kategoriye düşürdü.