İspanya- İngiltere maçı ne zaman? EURO 2024 final maçı saat kaçta, nerede?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde bugün İspanya ile İngiltere karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Peki, İspanya- İngiltere maçı ne zaman? EURO 2024 final maçı saat kaçta, nerede?

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere, EURO 2024 finalinde bugün TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile karşılaşacak.

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.