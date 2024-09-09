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İsmail Jakobs sakatlandı mı? İsmail Jakobs kaç maç yok, ne zaman dönecek?

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Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Tecrübeli sol bek, müsabakanın 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs, Senegal ile Burundi arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçının son dakikalarında sakatlanarak kenara geldi. İsmail Jakobs sakatlandı mı? İsmail Jakobs kaç maç yok, ne zaman dönecek?

İSMAİL JAKOBS SAKATLANDI MI?

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Burundi ile Senegal karşı karşıya geldi. Senegal, 71. dakikada Ismaila Sarr'ın penaltı golüyle maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray'yni yeni transferi Ismail Jakobs, ilk 11'de başladığı maçın 90. dakikasında sakatlandı ve kenara geldi.

Jakobs için ilk olarak sedye istense de oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kenara geldi. Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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