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IC ENTERRA kaç lot verir? IC ENTERRA halka arz kaç lot düşer? Katılımcıya göre IC ENTERRA lot hesabı!

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IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı ne zaman? Merak edilmekte ve halka arzına gündeme gelmesi ile birlikte araştırma konusu oldu. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama bu hafta gerçekleşecek. Bu kapsamda Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arzının yer alacağı bankalar merak ediliyor. Peki, IC ENTERRA kaç lot verir? IC ENTERRA halka arz kaç lot düşer? Katılımcıya göre IC ENTERRA lot hesabı!

IC ENTERRA KAÇ LOT VERİR?

2.5 milyon kişinin katılması halinde 110 lot (bin 100 TL)

3 milyon kişinin katılması halinde 93 lot (930 TL)

3.5 milyon kişinin katılması halinde 80 lot (800 TL)

4 milyon kişinin katılması halinde 69 lot (690 TL)

IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN?

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı 27-28-29 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecektir. Şirketin paylarının satışı 29 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir. Halka arz sonrasında, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin payları Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da ENTRA koduyla işlem görecektir. Bu halka arz, bireylere eşit dağıtım yapılarak gerçekleştirilecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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