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Hong Kong, CBDC alanında öncü olmak istiyor

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Hong Kong, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olan e-HKD'nin potansiyelini keşfetmek için yeni bir pilot program başlattı. Bu program, e-HKD'nin özelliklerini inceleyecek ve yeni kullanım alanları keşfedecek. İlk pilot program Ekim 2023'te sona erdi ve yeni pilot program bu bulguları değerlendirecek. İkinci pilot program 2025 ortasına kadar devam edecek ve katılımcılar 17 Mayıs'a kadar başvurabilecek.

Hong Kong, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olan e-HKD'nin potansiyelini keşfetmek için yeni bir pilot program başlattı.

Hong Kong, Dijital Para Birimi Pilot Programını Genişletiyor

Hong Kong, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olan e-HKD'nin potansiyelini keşfetmek için yeni bir pilot program başlattı. Program, e-HKD'nin programlanabilirliği, tokenizasyon ve atomik uzlaşma gibi özelliklerini inceleyecek. Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) tarafından yürütülen ilk pilot program Ekim 2023'te sona erdi. Bu uygulamada programlanabilir ödemeler, tokenize edilmiş varlıkların uzlaşması ve çevrimdışı ödeme sistemleri gibi konulara odaklandı. Yeni pilot program, bu alanlarda elde edilen bulguları değerlendirecek ve e-HKD için yeni kullanım alanları keşfedecek.

HKMA, bu ayın başlarında Project Ensemble adı verilen yeni bir toptan CBDC projesi de başlattı. Bu proje, e-HKD'nin sanal alanını genişletmeyi ve toptan piyasa için yeni olanaklar sunmayı hedefliyor.

İkinci pilot program 2025 ortasına kadar devam edecek ve katılımcılar 17 Mayıs'a kadar başvurabilecek. İlk aşamadaki katılımcılar arasında Alipay, Bank of China, HSBC, Hang Seng Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Mastercard, Visa, Boston Consulting Group ve ZA Bank gibi lider finansal kuruluşlar ve ödeme sistemleri sağlayıcıları yer aldı.

HKMA, CBDC konusundaki araştırmalarına 2017 yılında başladı ve 2021'den itibaren hem toptan hem de perakende düzeylerde e-HKD geliştirmeye odaklanıyor. Bu son girişim, Hong Kong'un dijital para birimi alanında önemli bir adım atarak finansal teknolojinin sınırlarını genişletmeye yönelik küresel çabalarda öncü bir rol oynamayı hedeflediğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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