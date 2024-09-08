Hırvatistan Polonya arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Hırvatistan Polonya CANLI izle! Hırvatistan Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

HIRVATİSTAN POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Polonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

HIRVATİSTAN POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Polonya Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Hırvatistan Polonya Maçı, saat 21.45'te başlayacak.

HIRVATİSTAN POLONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan Polonya maçı Rijeka'da, HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanacak.