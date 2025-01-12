Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı forma giymiştir? Maradona, Messi, Pele Platini Galatasaray'a karşı oynadı mı?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı forma giymiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı forma giymiştir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı forma giymiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİ FUTBOLCU GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYMİŞTİR?
A:Maradona
B: Messi
C: Pele
D:Platini