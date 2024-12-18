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Hakim Ziyech ne dedi? Hakim Ziyech Okan Buruk-Galatasaray sözleri ne?

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Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech'in Sarı-Kırmızılı takım ve Teknik Direktör Okan Buruk için skandal sözler sarf ettiği öne sürüldü. Peki, Hakim Ziyech ne dedi? Hakim Ziyech Okan Buruk - Galatasaray sözleri ne?

Galatasaray'ın beklentileri karşılayamayan yıldızı Hakim Ziyech, kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk hakkında skandal ifadeler kullandı. Ziyech'in, "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum. Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. Çok da umrumda... Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım" şeklinde konuştuğu iddia edildi. Hakim Ziyech ne dedi?

HAKİM ZİYECH NE DEDİ?

Galatasaray'ın beklentileri karşılayamayan yıldızı Hakim Ziyech, kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk hakkında skandal ifadeler kullandı. Ziyech'in, "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum. Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım" şeklinde konuştuğu iddia edildi.

Faslı futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ziyech'in kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği iddia edildi.

Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini aktarırken, bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ve aralarında geçen konuşmayı izleyicilere aktardı.

İŞTE O KONUŞMA...

-'Niye oynamıyorsun?'

Hakim Ziyech:"Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum."

-'Okan hoca?'

Hakim Ziyech:"Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. "

-'Galatasaray şampiyon olur mu?'

Hakim Ziyech:"Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım."

Hakim Ziyech ne dedi? Hakim Ziyech Okan Buruk-Galatasaray sözleri ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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